Armando Tafur, productor de “Reinas del Show”, dio a conocer por qué no dejo que Allison Pastor renunciara al reality hace algunas semanas atrás, cuando indicó que le prohibieron hacer cambios de peinado durante su show por “no ser conocida”.

Recordemos que el último sábado, la esposa de Erick Elera anunció que no quería seguir participando en el programa luego de un tenso cruce de palabras con Gisela Valcárcel al expresar nuevamente su incomodidad con producción del reality.

Al retirarse de los estudios de América Televisión en Pachacamac, fue abordada por los periodistas y uno de ellos le consultó: “Abandonar casi a la final, ¿te parece bien? ¿no es tirar la toalla?”, a lo que la joven respondió: ”No, no, (no es tirar la toalla). Yo me voy contenta y feliz por que hice las cosas bien”.

“Gisela te preguntó por qué la vez que quisiste renunciar no te fuiste”, cuestionó otro de los hombres de prensa que la rodearon, ante lo cual Pastor manifestó: “Pregúntenle a Armando (Tafur), él sabe, me tengo que ir, chau”.

Es por ello, que la mañana de este lunes, Armando Tafur, quien también es productor de “América Hoy”, se pronunció sobre la polémica, debido a que fue interrogado al respecto en vivo por los conductores del magazine.

“Ella dice como que se quedó obligada, es lo que yo siento cuando ella dice: ‘Yo quise renunciar’... ¿No hubo presión? ¿No la presionaste? ¿No le dijiste Allison sigue? ¿Por qué continuó, por qué regresó?”, le consultó Ethel Pozo.

Dándole voz al productor, que prefirió mantenerse detrás de cámaras, la hija de la ‘Señito’ indicó: “(Armando) dice que obviamente su trabajo es tratar de impulsar y convencer de que continúen (los participantes que se quieran ir)”.

En tanto, Melissa Paredes intervino para agregar: “Aparte, nuestro productor nos dice que no iba a perder a una gran participante, que estaba construyendo una historia, que además era una favorita, y que ya la veíamos en la final a punto de levantar la corona”.

