Rhapsody regresará a Lima el jueves 4 de marzo de 2027 para ofrecer la que ha sido anunciada como su última presentación en la capital peruana con su formación clásica.

El concierto se realizará en el C.C. Festiva, en el Cercado de Lima, como parte de la gira “Final Shows – Latin America Tour 2027”, que reúne nuevamente a integrantes vinculados a una de las etapas más reconocidas de la agrupación italiana.

Sobre el escenario estarán Fabio Lione en la voz, Luca Turilli en la guitarra, Dominique Leurquin en la guitarra, Patrice Guers en el bajo y Alex Holzwarth en la batería.

Rhapsody reúne nuevamente a su formación clásica

La nueva gira representa uno de los capítulos finales de la historia en vivo de Rhapsody con Lione y Turilli juntos.

Ambos músicos fueron figuras centrales en la etapa que convirtió a la agrupación en una referencia internacional del power metal y metal sinfónico, caracterizada por combinar guitarras, arreglos orquestales, coros y una estética inspirada en mundos de fantasía.

La reunión también incluye a Leurquin, Guers y Holzwarth, quienes participaron junto a Lione y Turilli en diferentes etapas y proyectos relacionados con Rhapsody.

Rhapsody vuelve a Latinoamérica después de sus conciertos de 2026

La gira de 2027 llega después de las presentaciones con coro y orquesta que Rhapsody realizó en Latinoamérica durante junio de 2026.

La banda ofreció conciertos en México y Chile, incluyendo dos fechas en el Teatro Caupolicán de Santiago. De acuerdo con la información difundida por los organizadores, las tres presentaciones convocaron a más de 18 mil asistentes.

Tras esos espectáculos, la formación anunció una nueva serie de fechas latinoamericanas bajo el concepto “Final Shows”, con presentaciones programadas durante marzo de 2027.

Rhapsody y tres décadas de metal sinfónico

Rhapsody surgió en Italia durante la década de 1990 y desarrolló una propuesta que fusionó elementos del power metal con música clásica, arreglos sinfónicos, coros y letras vinculadas a relatos de fantasía épica.

Entre los discos más representativos de su trayectoria figuran “Legendary Tales”, “Symphony of Enchanted Lands”, “Dawn of Victory” y “Rain of a Thousand Flames”.

La combinación de estos elementos ayudó a consolidar a la agrupación dentro de la escena europea y a ampliar su influencia entre seguidores del metal sinfónico y épico.

¿Cuándo será el concierto de Rhapsody en Lima?

El concierto está programado para el jueves 4 de marzo de 2027 en el C.C. Festiva, ubicado en Lima.

Las entradas se encuentran anunciadas a través de Joinnus, con venta iniciada el viernes 4 de septiembre de 2026.

Lima será además una de las primeras paradas del tramo latinoamericano de los “Final Shows” en marzo de 2027.