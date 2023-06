Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, confirmó su rompimiento con Yeni Medina, la ‘Robotina cajamarquina’, luego de descubrir una presunta infidelidad.

Este viernes 2 de mayo, el ex participante de ‘El Gran Show’ declaró para ‘Magaly Tv La Firme’ que decidió terminar su relación luego de una supuesta traición.

“Lo que pasa que me he enterado de cositas, porque después de grabar y tener planes de trabajar juntos, me he enterado algunas cosas como que no van pues y prefiero dejarla ahí, no quiero que esto crezca con mentiras, porque lo que empieza mal, termina mal”, expresó.

Asimismo, Castillo relató que en una ocasión se comunicó con Medina por videollamada y notó que no se encontraba a solas.

“Conversamos con cámara, yo le pregunté si estaba sola, me dijo que ‘sí’; pero ella no se dio cuenta que enfocó al espejo y fue donde yo vi a una persona con ella pues”, señaló.

‘Robotín’ reacciona a ‘ampay’ de ‘Robotina’ con tiktoker

El popular personaje se presentó en el set de “Magaly Tv La Firme” para, según él, hablar por última vez sobre su exnovia. “Ella dice: ‘yo lo conozco recién (al tiktoker)’, pero yo se lo presenté el año pasado en una activación. Solo lo conozco de vista. (...) Le deseo toda la felicidad del mundo”, expresó.

Más adelante, ‘Robotín’ agradeció a la popular ‘Urraca’ por haberle hecho “abrir los ojos” al mostrarle el ‘ampay’. “Ya lo vi, ya entendí y ya pasó, es suficiente. (...) Ahora estoy preocupándome en mí, a ver si me hace caso alguna chica. (...) Ahorita mi prioridad son mi madre y mis hijas”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR