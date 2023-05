Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’ confirmó su nuevo romance con el tiktoker Miguelito Perú durante una transmisión en vivo.

Cabe mencionar que la expareja de ‘Robotín’ confirmó recientemente, en una entrevista para ‘Magaly Tv La Firme’, que había iniciado una relación con el creador de contenido con quien había sido captada saliendo de un hotel anteriormente.

Sin embargo, durante un ‘live’ realizado desde TikTok, diversos usuarios acusaron a Molina y al tiktoker de estar fingiendo sobre su romance, por lo que decidieron confirmarlo oficialmente.

“Ojalá que tus sueños se cumplan, te lo mereces. La gente dijo que es ‘armani’ (la besa), ahí está pues, yo cumplí. (...) Por qué te alteras, ya cumplí, no tengo nada más que decir“, expresó el influencer.

‘Robotina’ llora y se sincera en TV sobre sus sentimientos por ‘Robotín’

Ante las cámaras del matutino, Alan volvió a mostrarse arrepentido y pidió perdón una vez más a ‘Robotina’; sin embargo, en medio de lágrimas, ella reveló que por más que quiere creerle no puede.

“Yo siempre le he dicho que acepto sus disculpas totalmente, pero no puedo evitar sentirme así cada vez que me acuerdo de lo que pasó. Aunque él me dice que no ha pasado nada y cuando lo miro quiero creerle, pero me queda la duda”, expresó Karelys entre lágrimas tras escuchar que su expareja quiere reconquistar su corazón.

