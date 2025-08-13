Rodrigo González sorprendió al revelar en Amor y Fuego que recibió muchas advertencias de parte de sus seguidores en redes sociales antes de entrevistar a Jonathan Maicelo.

“Mucha gente de mi comunidad, ‘los Rodriguistas’, me han dicho ‘Rodrigo ten cuidado, no lo invites, cuando él va a los podcast se pone agresivo muy violento, se va a pelear’ (pero) te vemos tranquilo”, comentó el conductor.

Maicelo explicó que su comportamiento varía según el contexto y que en esta ocasión acudió para tratar un tema serio. Ante la consulta de si tenía problemas para manejar la ira, respondió: “El bandidaje es para el bandidaje, aquí hay una dama presente, un caballero, mi abogado con el respeto que se merece” .

Durante la entrevista, el exboxeador negó las acusaciones de violencia que le hizo Samantha Batallanos. “Yo he discutido con ella varias veces, sí, nunca llego a tocarla de la forma en como ella lo dice, yo nunca he llegado a esos límites. Yo puedo renegar, pelear, más no llego”, aseguró.

Maicelo insistió en que sus diferencias con la modelo fueron solo verbales y reiteró que no incurrió en agresiones físicas.