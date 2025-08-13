Rodrigo González sorprendió al revelar en Amor y Fuego que recibió muchas advertencias de parte de sus seguidores en redes sociales antes de entrevistar a Jonathan Maicelo.
“Mucha gente de mi comunidad, ‘los Rodriguistas’, me han dicho ‘Rodrigo ten cuidado, no lo invites, cuando él va a los podcast se pone agresivo muy violento, se va a pelear’ (pero) te vemos tranquilo”, comentó el conductor.
Maicelo explicó que su comportamiento varía según el contexto y que en esta ocasión acudió para tratar un tema serio. Ante la consulta de si tenía problemas para manejar la ira, respondió: “El bandidaje es para el bandidaje, aquí hay una dama presente, un caballero, mi abogado con el respeto que se merece”.
Durante la entrevista, el exboxeador negó las acusaciones de violencia que le hizo Samantha Batallanos. “Yo he discutido con ella varias veces, sí, nunca llego a tocarla de la forma en como ella lo dice, yo nunca he llegado a esos límites. Yo puedo renegar, pelear, más no llego”, aseguró.
Maicelo insistió en que sus diferencias con la modelo fueron solo verbales y reiteró que no incurrió en agresiones físicas.
