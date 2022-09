Contundente. El presentador del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González, tuvo duros comentarios sobre el llamativo peinado que lució Gisela Valcárcel en el programa “La Gran Estrella”.

La conductora de televisión finalizó con la emisión de su reality de canto y baile, el pasado sábado 24 de septiembre, y llamó la atención de su público por su inusual recogido de cabello.

“Ella se supone que es una de las presentadoras más conocidas de nuestro país... me giro a ver a alguna presentadora conocida en Latinoamérica y no sé. No se me ocurre ver a Susana Giménez saliendo así en su show”, comentó González.

El conocido ‘Peluchín’ también indicó entre risas que Valcárcel “sale disfrazada todos los fines de semana”.

“No sabe si quiere ser Susana Giménez o Yuri, no lo tiene claro todavía; o una especie de drag queen”, afirmó divertido.

