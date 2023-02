Romeo Santos tuvo un lleno total en la segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional y no dudó en subir a sus fans al escenario. El cantante se mostró sorprendido por las frases de admiración de un joven que subió a la tarima a cantar ‘Ella y yo’ y el artista aprovechó para defender la orientación sexual de las personas.

Esto ocurrió cuando el joven le gritó su amor al intérprete de ‘Propuesta Indecente’ y reveló que durmió a las afueras del recinto para ser uno de los primeros en ingresar al show.

“ Tengo acá 36 días durmiendo afuera por verte y quiero decirte que para mí que es algo que me llena, acá en el corazón, y te amo ”, expresó el joven.

El ‘Rey de la Bachata’ se sintió halagado y defendió la orientación sexual de todas las personas: “ No tienes que preocuparte, vivimos en un mundo de falso machismo donde los hombres no pueden expresar su cariño y su amor porque inmediatamente piensan que son homosexuales. Además, la homosexualidad es una opción y nadie debe juzgar a nadie. Tú me amas a mí y yo te amo a ti ”, manifestó el artista.

