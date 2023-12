Romina Gachoy y Jean Paul Santa María decidieron dejar atrás cualquier conflicto que tuvieron en el pasado para abrirle las puertas a una nueva oportunidad en su relación. La pareja reveló en el programa de Magaly Medina que la realización conjunta de un videoclip fue el factor que propició su reconciliación.

“Entregue mi vida todos estos años desde que me embarace, la dejé para enfocarme en mi vida y mi hogar (...) sentir que él ahora me está apoyando es genial, me hace muy feliz”, dijo Romina Gachoy en el programa de Magaly Medina.

Luego continuó con: “lo que nos pasó fue algo cotidiano que le puede pasar a cualquier pareja, en este caso dependía de él, enfocarse en esos espacios de los dos que ya no teníamos y el cambio ha sido radical, parecemos novios”.

La modelo también contó que ella y Jean Paul están disfrutando de momentos muy románticos en su país, describiéndolos como una especie de segunda luna de miel.

Te puede interesar