Romina Gachoy reveló que viene preparando junto a Jean Paul Santa María una celebración especial por los 15 años de Gia, hija del cantante y Angie Jibaja.

“Es increíble cómo pasan los años, ya son 15. Le vamos a celebrar algo muy privado con sus amigos y, además, le vamos a regalar un viaje. Me estoy esforzando por darle lo mejor. La amo, es mi hija y mi amiga, soy su cómplice. Saber que represento su refugio es una responsabilidad enorme”, contó Gachoy.

La uruguaya también se refirió a la situación de Angie Jibaja luego de las imágenes difundidas en ‘Magaly TV, La Firme’. Señaló que los hijos de la modelo mantuvieron encuentros con su madre antes de la reciente polémica, aunque estos se realizaron bajo medidas de precaución y seguridad.

“Si han tenido visitas y todo siempre tomando las medidas de precaución, cuidados, seguridad, pero sí nada es una pena, la verdad es una pena, por eso te digo que me cuesta hablar del tema porque nosotros estamos bien con ella”, manifestó.