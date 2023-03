El participante de “Esto Es Guerra” Said Palao aseguró que no tiene ningún problema en respetar el plan Alejandra Baigorria sobre casarse antes de concebir un hijo.

Cabe señalar que la empresaria de Gamarra confesó, para el canal de Youtube “Com FM”, que el ex chico reality le habría propuesto ser padres, sin embargo, ella le dejó en claro su posición acerca de contraer matrimonio antes.

Al respecto, en una entrevista para “+ Espectáculos”, Palao descartó haber tenido algún problema con la idea de Baigorria. “Si a mí me das a escoger, yo prefiero tener un hijo antes de casarme, es lo que más o menos le comenté. Eso no significa que no me quiera casar”, mencionó.

“Pero Ale quiere en orden, que es primero casarse y luego tener un hijo, que no está mal, a mí me parece agradable. Me hizo la pregunta y respondí”, expresó el chico reality.

Said Palao prefiere tener las cosas claras y evitar más rumores que lo señalen como que no está dispuesta a casarse con Alejandra Baigorria, esto luego del comentario que hizo la patrona de Gamarra en un programa digital. (Fuente: América TV)

Alejandra Baigorria revela que convivirá con Said Palao: “Lo demás vendrá con el tiempo”

En una entrevista para “Mande Quien Mande”, la empresaria de Gamarra detalló que ese sería el siguiente paso importante que tomaría su relación, de casi tres años, con el chico reality.

“Se conversó muchas cosas durante todos estos años y llegó el momento en que Said dijo ‘no, ya voy a salir de mi casa, ya es hora de que convivamos juntos’, y que armemos una casa de los dos, con los gustos de los dos”, expresó Baigorria.

“Vamos a armar un cuarto para cuando su hijita se quede ahí porque siempre hay que incluir lo que es más importante para Said. Eso es lo que se viene para ahorita, cerquita, y lo demás vendrá con el tiempo”, agregó.

