Said Palao decidió responder a los comentarios que lo señalan como “mantenido” y entregó documentación a Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, para sustentar su situación económica.
Entre los documentos figura una factura emitida a nombre de Producciones PropTV SAC por una remuneración mensual de S/ 35.400.
“Ya que se vienen difundiendo afirmaciones difamatorias, inexactas y alejadas de la realidad. Cuento con comprobantes de pago, transferencias y facturas que respaldan todo”, expresó.
Luego continuó con: “pueden mostrar la documentación y los montos con total tranquilidad, siempre manejándola con criterio y recordando los nombres o datos de terceros”.
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