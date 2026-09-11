El integrante de ‘Esto Es Guerra’ mostró documentos sobre sus ingresos y gastos luego de los cuestionamientos surgidos por su relación con Alejandra Baigorria.| Foto: @saidpalao_fit (Captura)
El integrante de ‘Esto Es Guerra’ mostró documentos sobre sus ingresos y gastos luego de los cuestionamientos surgidos por su relación con Alejandra Baigorria.| Foto: @saidpalao_fit (Captura)

Said Palao decidió responder a los comentarios que lo señalan como “mantenido” y entregó documentación a Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, para sustentar su situación económica.

Entre los documentos figura una factura emitida a nombre de Producciones PropTV SAC por una remuneración mensual de S/ 35.400.

“Ya que se vienen difundiendo afirmaciones difamatorias, inexactas y alejadas de la realidad. Cuento con comprobantes de pago, transferencias y facturas que respaldan todo”, expresó.

Luego continuó con: “pueden mostrar la documentación y los montos con total tranquilidad, siempre manejándola con criterio y recordando los nombres o datos de terceros”.

Según documento brindado por Said Palao, recibe un sueldo mensual de más 35 mil soles de la productora de EEG.
Según documento brindado por Said Palao, recibe un sueldo mensual de más 35 mil soles de la productora de EEG.

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