La Orquesta Barrio Fino emitió un comunicado luego de que se difundiera un video en el que se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón en su vivienda de Surco.

En el pronunciamiento, la agrupación señaló que “rechazamos de manera categórica cualquier tipo de violencia en general, en especial la violencia ejercida contra las mujeres” , y subrayó que estos actos “no representan los valores ni los principios que promovemos como Orquesta ni como equipo humano” . Además, indicó que los representantes de la orquesta realizan el seguimiento del caso desde el inicio y que existe un acta de conciliación entre el integrante y la madre de sus hijos, la cual, según señalan, se viene cumpliendo.

La orquesta también precisó que el hecho corresponde al ámbito personal del involucrado y que actualmente se encuentra en investigación por parte de las autoridades competentes.

Mientras no se determinen responsabilidades, el integrante continuará cumpliendo sus funciones laborales, aclarando que esta decisión “no implica respaldo ni justificación de los hechos ocurridos, sino respeto al debido proceso”.