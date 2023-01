El creador de Instarándula, Samuel Suárez, se refirió a los recientes comentarios de la conductora de “Préndete” Melissa Paredes contra su exesposo, Rodrigo Cuba.

La modelo compartió un video, a través de su cuenta de TikTok, bailando el nuevo tema de Shakira en colaboración con el famoso productor musical Bizarrap. En la publicación, respondió comentarios que la comparaban con Gerard Piqué.

“Creo que ambos somos Piqués”, “Se identifican porque son perdona ‘cachos’. ¡Yo no perdono, yo devuelvo!”, expresó Paredes hacia algunos usuarios.

Al respecto, Suárez desaprobó la reciente actitud de la presentadora de televisión al referirse al futbolista. “Qué bajo, Melissa Paredes, ¿el ‘Gato’ te ha hecho algo ahorita último para que vuelvas con la artillería pesada? ¿No que estaban en terapia familiar, no que ahora querían llevar la fiesta en paz porque ahora son padres responsables?”, cuestionó.

“¿Un par de personas te comentan algo en Instagram y ya sacan lo peor de ti nuevamente? Imagínate, ¿tan fácil es hacerte explotar?”, agregó el periodista.

Asimismo, el comunicador recordó la buena relación que parecía tener con la nueva pareja de Cuba, Ale Venturo. “¿No has aprendido absolutamente nada de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha pasado? ¿Dónde quedó la terapia familiar, la buena relación de padres, de ahora, de las saliditas, que por aquí, los likes con Ale, y volver a soltar estas indirectas justo en estos momentos?”, indicó.

Todos quedaron sorprendidos cuando Tarazona le dijo a Paredes que si novio, Anthony Aranda, no es de su agrado. Se notaba la incomodidad en el rostro de la exmodelo, incluso ‘Metiche’ comentó que nadie tiene corona en el programa y prueba de ella, fue dicho comentario.

“Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”, dijo Karla. El comentario de ‘Metiche’ no se hizo esperar y añadió: “A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien”, mencionó.

