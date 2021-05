Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se han reconciliado y son pareja nuevamente. ¿Cómo comenzó todo? La pareja brindó información sobre el contexto en el que decidieron retomar la relación en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

El fisiculturista contó que en el último cumpleaños de su hija Maya comenzaron a hablar de nuevo, como amigo. “Fue allí que empezamos a tener un tiempo juntos, como en los años anteriores. Allí empezamos a conversar más como amigos”, señaló Lizarzaburu.

“Bailamos, porque fue una fiesta virtual con los amiguitos de mi hija y eso nos permitió ir más allá de lo cordial a lo amical. Luego yo me operé, le conté”, dijo por su parte Andrea San Martín.

El viaje clave

El episodio clave para esta historia de amor fue el viaje a Ica que Andrea realizó en enero de este año. Sebastián, por su parte, llegó al hotel en el que se alojaba ella junto a sus hijas.

“Ella se va con las niñas a Ica y no tenía quien las recoja. Le dije ‘yo tengo unos días libres, cosa que le hago una sorpresa a Maya. Me aparecí de la nada en Ica, yo me quedé dos noches, en la primera noche conversamos sobre tener una amistad real. Allí fue el prácticamente el click de pasar una amistad a otra cosa”, agregó el llamado ‘Hombre Roca’

Convivencia actual

Sebastián Lizarzaburu dijo además que desde hace algunas semanas convive con Andrea San Martín. Antes de la reconciliación, vivía en su gimnasio con sus amigos.

“Si antes no lo dijimos es porque es un proceso. Nosotros le hablamos a nuestras hijas el jueves”, puntualizó Andrea San Martín.