Sebastián Yatra y Carlos Vives brindarán concierto por el aniversario de Arequipa.

Carlos Vives y Sebastián Yatra confirmaron su participación en el aniversario 483 de la Ciudad Blanca, el próximo 14 de agosto en el ‘Jardín de la Cerveza’. El cantautor Raúl Romero también se suma a la noche musical, mientras se aguarda el anuncio de más sorpresas para esta gran velada.

Como se sabe, Carlos Vives es una verdadera institución de la música colombiana. 30 años de trayectoria artística lo avalan por sí solo y no necesita mayor presentación.

¨Perú es una tierra maravillosa, gente buena y muy trabajadora. Arequipa una ciudad muy linda y celebrar su aniversario es un honor. Les brindaré 30 años de historia de mi carrera¨, sostuvo el artista, quien confirmó que en su repertorio no faltarán temas como ‘La Tierra del Olvido’, ‘Fruta Fresca’, ‘Carito’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, entre otros.

Por otro lado, Sebastián Yatra también es un viejo conocido en nuestro país. En el mundo, el cantante colombiano cuenta con 24 millones de oyentes mensuales en diversas plataformas digitales. En paralelo, el artista celebra su nominación al Grammy Latino por su álbum 4x platino en EE.UU. Para emoción de sus seguidores acaba además de estrenar su tema ‘Vagabundo’, un tema donde comparte colaboración con Manuel Turizo y Beéle.

El cantante es popular por sus temas ‘Tacones Rojos’, ‘No hay nadie más’, ‘Cristina’, ‘Cómo mirarte’, entre otros éxitos, y se encuentra emocionado de visitar la Ciudad Blanca. ¨Me han dicho lo exigente que es el público arequipeño, además, su comida es deliciosa y su gente muy cálida. Me emociona y siento algo de nervios por el escenario tan imponente que me cuentan es el ‘Jardín de la Cerveza’, pero vamos a brindar el mejor esfuerzo para celebrar una velada inolvidable¨, sentenció.

No se descarta que ambos artistas puedan interpretar el hit ¨Robarte un beso¨, tema que le cantan al amor y que ha traído muchas alegrías a ambos cantantes colombianos. Raúl Romero también estará en la velada y se espera la confirmación de otras figuras de talla internacional para festejar como se debe el aniversario número 483 de Arequipa.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket y con la tarjeta BBVA hay un 15% de descuento hasta el 21 de mayo.

