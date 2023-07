Sheyla Rojas habló sobre la distancia con su hijo Antoñito: “No fue la mejor manera, pero mi hijo está contento”

Sheyla Rojas y Antonio Pavón tienen una buena relación como padres. En una entrevista para ‘Estás en Todas’, la influencer habló acerca de la separación con su pequeño hijo Antoñito, pues él actualmente vive en España con su padre y ella en México con Sir Winston.

“Es una vida privilegiada, pero no es perfecta. La perfección sería estar con mi hijo, pero dentro de todo me puedo dar el lujo de ver a mi hijo cada dos o tres meses, él viene o yo voy. Ver que mi hijo está contento con su papá y mi novio no me pone ningún pero, todo lo contrario, me incentiva que pase mucho tiempo con mi hijo y estoy feliz con eso ”, expresó.

La excombatiente afirmó que las formas de enviar a Antoñito con su papá no fueron las correctas; nos obstante, con el tiempo ha podido conversar con su hijo y lo ha entendido.

“No fue la mejor manera de que se vaya Antoñito, yo he hablado con él y felizmente mi hijo está contento y nunca lo tomó a mal, cuando empezó la pandemia no pensamos que iba a durar tanto, el papá me decía ‘Mándamelo a España’, yo no podía viajar a España porque no tenía pasaporte. Luego pasó todo lo que pasó, yo no quería regresar a Perú, Antonio vino, recogió a mi hijo, se lo llevó, pero está feliz, disfrutando de una libertad que nunca tuvo en Perú. En el momento fue difícil, pero creo que las cosas y Dios hizo que las cosas se dieran de esa forma ”, enfatizó.

Sheyla Se Confesó 1

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)