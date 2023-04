Vuelve Shirley Arica y Sebastian Tamayo junto a Mónica Cabrejos en este stand up donde se ¿Revivirá la pasión?, volverán momentos inolvidables, estarán cara a cara, sea una noche inolvidable que no pararán las carcajadas, te divertirás de principio a fin.

“JUNTOS, PERO NO REVUELTOS” contará con la participación de Mónica Cabrejos y se llevará a cabo el martes 23 de mayo a las 9 de la noche en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112). Venta de entradas Joinnus.

La “chica realidad” parecía haber encontrado el amor en la primera temporada del programa turco, donde quedó en segundo lugar. Sin embargo, su romance no prosperó y se distanciaron en un dramático rompimiento televisado.

Shirley mostró su emoción por reencontrarse con Sebastián después de un año, aunque aclaró que ahora forma parte de su pasado. También reveló que actualmente está soltera y que el hombre que la enamore debe saber que su prioridad es su hija.

Por su lado, Sebastián confesó que hay nervios por juntarse otra vez con Shirley, porque lo que vivieron fue muy intenso, pero que, aunque por el momento no hay ni amistad con ella, con profesionalismo todo saldrá bien. Tampoco descartó la idea de ingresar a “Esto es guerra”.

Shirley Arica

¿Después de cuánto tiempo te reencontrarás con Sebastián Tamayo?

Mmm. No lo veo hace un año aproximadamente, ya que el año pasado tuve la oportunidad de encontrármelo en una discoteca; fue algo veloz en realidad.

Muchos fans están a la expectativa de tu reencuentro con Sebastián, ¿cómo te sientes tú?

Considero que fuimos una pareja muy querida por la gente, los fans siempre se encargaron de hacérnoslos saber. El cariño para ambos fue muchísimo. Definitivamente me llenó mucho, lamentablemente a veces las relaciones no tienen finales felices y por circunstancias de la vida a veces es mejor dar un paso al costado. Yo me siento tranquila, ya es un tema superado pues ya pasaron dos años de este idilio amoroso. Rescato el amor que generamos en muchas personas.

Sebastián Tamayo

¿Cómo te sientes de regresar a nuestro país?

Me siento maravillado, Perú es un país increíble, disfruto mucho de su gente, de su comida y de su hospitalidad, más bien estoy como ansioso por regresar.

¿Qué proyectos se vienen para tu carrera artística?

Seguir adelante, los proyectos son inciertos, no queda más que seguir buscando y luchando por que los sueños y mi carrera brillen.

¿Te gustaría quedarte a trabajar en Perú?

Si las condiciones se prestan y la vida me lo permite pues claro estamos es para trabajar y hacer lo que se ama.

