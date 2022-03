Sofía Cavero, quien fue captada junto a Néstor Villanueva dentro de una camioneta, sorprendió al confesar que conoce a Florcita Polo, aún esposa de Néstor.

En una entrevista para un diario local, Sofía Cavero que conoció años atrás a la hija de Susy Díaz en un evento.

“La conocí hace años, en un evento, por unas amigas bailarinas, pero ella no me conoce. Me la crucé, la vi de lejos, lo que es normal, porque es una persona pública. Tengo una amiga que pertenece a una orquesta y me invitó al evento, y ahí la vi”, contó Sofía Cavero a La República.

Además, la modelo de Instagram señaló que Florcita Polo le pareció una persona educada.

“Me parece una chica linda, educadita, pero más allá no sé. Las personas pueden ser muy lindas y todo, pero no sé.... y si alguien me ataca o me insulta, a mí me da igual. Si alguien cree hablaré en contra, no lo haré”, precisó.

