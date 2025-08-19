Luego de las declaraciones de César Vega, Suheyn Cipriani se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que muchas de las cosas que vivió a su lado ocurrieron cuando el salsero estaba sobrio.
“Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, recordó la modelo.
“Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional, ves las cosas claras, y dices como una persona me puede humillar tanto y hacer sentir tan mal”, agregó.
La exreina de belleza aseguró que no desea volver a hablar del tema, pues espera que el padre de su última hija cambie.
“Espero que algún día sane y cambie”, concluyó.
Tras los impactantes testimonios de Suheyn Cipriani sobre la violencia que sufrió por parte de César Vega, el cantante ofreció disculpas públicas a la modelo y a su padre por las agresiones cometidas. Además, admitió tener problemas con el alcohol y aseguró que lleva “seis meses sobrio”.
