Luego de las declaraciones de César Vega, Suheyn Cipriani se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que muchas de las cosas que vivió a su lado ocurrieron cuando el salsero estaba sobrio.

“ Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo ”, recordó la modelo.

“ Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional, ves las cosas claras, y dices como una persona me puede humillar tanto y hacer sentir tan mal ”, agregó.

La exreina de belleza aseguró que no desea volver a hablar del tema, pues espera que el padre de su última hija cambie.

“ Espero que algún día sane y cambie ”, concluyó.

Tras los impactantes testimonios de Suheyn Cipriani sobre la violencia que sufrió por parte de César Vega, el cantante ofreció disculpas públicas a la modelo y a su padre por las agresiones cometidas. Además, admitió tener problemas con el alcohol y aseguró que lleva “seis meses sobrio”.