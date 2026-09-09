Susy Díaz aseguró que la popularidad no le ha hecho perder la sencillez y sostuvo que mantiene una relación cercana con sus seguidores.

“La humildad no cuesta nada, por eso he llegado hasta donde estoy, llegué hasta el Congreso”, señaló al recordar que suele tomarse fotografías, saludar a sus admiradores y hasta compartir sus conocidas dietas.

La también figura de la televisión consideró que su vida tiene suficiente material para una producción de varias temporadas.

Al ser consultada sobre una serie como la de Moria Casán, ella respondió: “¡Uy! Tendría que ser como la serie de ‘El señor de los cielos’, de varias temporadas. Con tantas cosas que me han pasado en la vida, no acabaría nunca”, expresó para Trome.

Díaz también contó que uno de los aspectos más complicados de la fama es la pérdida de privacidad, debido a la constante exposición pública.

“Bueno, que no tienes vida privada, tu vida eres un libro abierto, todo lo que haces se enteran y siempre hay que conducirte sin hacer daño a nadie, porque por ahí te pueden filmar haciendo algo malo y adiós la privacidad”, manifestó.