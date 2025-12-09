Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa contaron que atraviesan un momento sólido como pareja y que, como símbolo de ese vínculo, decidieron realizarse un tatuaje conjunto y usar anillos que refuerzan su compromiso.

Ambos aclararon que, pese a estos gestos, no tienen planes inmediatos de matrimonio ni de iniciar una familia.

“Él se ha casado varias veces y se ha divorciado; así que prefiero que no nos casemos y sigamos unidos. Tampoco pienso en ser madre, tengo 27 años, estoy chiquita. Quizás más adelante, pero por ahora estoy enfocada en trabajar”, señaló Aixa.

Diez Canseco añadió que espera continuar en Panamericana Televisión tras los recientes cambios en el canal y comentó que en los próximos días inaugurará un nuevo local en la zona de Retablo, en Comas.

El empresario también presentó además el nuevo proyecto musical ‘Doradas & Orquesta. Nueva Generación’, liderado por Aixa. Durante el anuncio, destacó el buen momento personal y profesional que comparten.