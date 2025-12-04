El adelanto de la nueva participación de Tilsa Lozano en El valor de la verdad muestra un relato profundamente emocional.
La conductora aparece llorando al describir un episodio de violencia que asegura haber sufrido.
“Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes (...) Me quiero morir”, declara entre lágrimas en el avance del programa conducido por Beto Ortiz.
Lozano también comenta sobre su relación con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, una etapa que, según explica, marcó significativamente su vida sentimental.
Durante su relato con el exfutbolista, se muestran imágenes de ambos: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”.
Además, aborda su matrimonio con Jackson Mora y deja entrever que habría encontrado material comprometedor.
