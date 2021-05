Tula Rodríguez no tiene planes de enamorarse en este momento, sin embargo no descarta hacerlo en el futuro. Reveló que su hija Valentina no quiere. Vale recordar que hace algunos meses falleció su esposo, el exgerente televisivo Javier Carmona.

“Siempre me preguntan sobre si estoy dispuesta a darme una nueva oportunidad en el amor y te voy a decir una cosa: Valentina no quiere. Ella tiene miedo, me quiere a su lado siempre”, manifestó la conductora de “En Boca de Todos” en declaraciones a diario Ojo.

“No es algo, de verdad, que por el momento tenga en mis planes, pero a la vez yo le he dicho a ella que es algo que puede pasar en un futuro. Soy humana, ella hará su propia vida y no voy a pretender que todo el tiempo voy a estar con las puertas cerradas al amor”, manifestó.

Esta posibilidad “pone triste” a su pequeña; por ello la exbailarina indicó que ya habló con su hija y le aclaró que “nadie va a ocupar el lugar de su padre porque ella ha tenido al padre más bueno del mundo”.

“Ha tenido un excelente hombre como papá, entonces nadie va reemplazarlo, así como nadie va a reemplazar en mi corazón el espacio que tiene mi hija. Si viene un hombre a mi vida tendría que ser demasiado especial”, aseguró.

Asimismo, precisó que la persona que quiera conquistarla tendría que ganarse primero a su hija, “pero como no tengo planes en este momento de involucrarme en una relación, lo que a mí me toca ahora es cuidarle el corazón a Valentina”.

“Pero también soy realista que todo es tan impredecible en la vida que si alguien viene y se cruza no sé qué pasará”, confesó en declaraciones al citado medio, y además respondió las críticas de sus detractores, quienes cuestionan que siga haciendo su vida normal y no guarde luto tras la muerte de su madre.

“La gente cree que el luto es estar llorando, y sí lo hago ¿por qué lloro? y si no lloro ¿por qué soy insensible? La gente en las redes siempre va opinar lo que quiera. Yo no puedo darme el lujo de llegar a mi cama y hundirme porque yo tengo una niña, tengo un compromiso de vida con ella, debo sostenerla para que esté segura y de pie”, aseveró tajante.

