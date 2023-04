La conductora de “América Espectáculos” Valeria Piazza se refirió a los mensajes que le envió el futbolista Paolo Hurtado a su esposa, Rosa Fuentes.

Cabe mencionar que en los mencionados chats, el deportista retaba a la madre de sus hijos, a quien le fue infiel con la modelo Jossmery Toledo, a empezar una “guerra”.

Al respecto, la ex reina de belleza criticó que Hurtado haya tenido esa actitud poco conciliadora con Fuentes tras la polémica.

“Ahí si no me parece, tiene que pensar en la familia, los hijos, en la aún esposa. No puedes ir ahí, con toda la polémica, todo el escándalo. Imagínate como se ha sentido ella, como se ha sentido la esposa de Paolo Hurtado”, expresó Piazza.

Además, la presentadora de televisión se mostró sorprendida de que la aún esposa del jugador de Cienciano se haya pronunciado nuevamente sobre su decisión de separarse.

“Yo creo que después del tremendo comunicado que publicó hace unas semanas en sus redes sociales no era de esperarse que se vuelva a pronunciar con otro comunicado donde también le dijo de todo a Paolo”, indicó.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo pasaron el fin de semana juntos en Chosica

Esta vez, se les ha visto juntos en Lima en un evento nocturno, como se puede apreciar en el reportaje emitido por el programa “Amor y fuego”.

Paolo Hurtado lejos de salir al frente a pronunciarse por las imágenes que evidencian su infidelidad, volvió a verse con la exchica reality y esta vez se lucieron cariñosos en plena vía pública.

Además, según las imágenes del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se dio a conocer que el deportista viajó hasta la capital para encontrarse con la expolicía.

TE PUEDE INTERESAR