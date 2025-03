Existen bandas a las que no puedes ser indiferente al verlas en vivo, The Hives es una de ellas. Con sus trajes en blanco y negro que los caracterizan, resulta imposible no sumergirse en el frenesí de sus shows.

El grupo sueco forma parte del line-up del Vivo X El Rock 2025, que se llevará a cabo este 29 de marzo en Lurín Live. Esta sería su tercera presentación en nuestro país y el guitarrista de la banda, Vigilante Carlstroem, expresó a Diario Correo su emoción por volver. “Yo amo Perú. En el último tour tuvimos una semana libre y fuimos a Machu Picchu. Me encanta la gente y la comida. Han sido muy buenos shows allí”.

Al ser consultado sobre lo que se requiere en estos tiempos para tener una identidad auténtica como banda, Carlstroem aseguró estar “muy viejo para responder esa pregunta”, sin embargo, afirma que “en la actualidad la industria de la música todo pasa rápido, yo siempre he sido de sentir esa emoción de ver a una banda”.

The Hives ha mantenido su esencia punk rock durante tres décadas, aunque en la actualidad muchos aseguran que el rock es un género muerto, el músico considera que “el rock and roll nunca se fue”.

“La escena del rock nunca despareció, ha sido bien electrizante en los últimos años y una banda con guitarra me hace feliz”, confesó.

Vigilante Carlstroem, guitarrista de la banda sueca The Hives. (Foto: Julio Cabana)

Y es que la banda sueca tuvo un hiatus que los mantuvo lejos del estudio y escenarios por 11 años. Cuando tomaron la decisión de volver al ruedo, lanzaron el álbum “The Death Of Randy Fitzsimmons”. “Ha sido divertido e impresionante tener nueva música que tocar. El tour ha sido sorprendente”, manifestó Carlstroem.

—¿Qué es lo que los motiva cada vez que suben al escenario? Aún más sabiendo que su carrera es bastante larga y la vida de rockstar puede ser muy agotadora.

Tenemos que hacer el mejor show sea como sea. Es un trabajo difícil pero es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando éramos jóvenes tampoco podíamos ser malos, siempre teníamos que dar lo mejor de nosotros.

—Después de una larga gira mundial y muchos tipos de público, ¿es diferente dar un show en festival a hacerlo en solitario?

Claro, es muy diferente y difícil de explicarlo porque hay mucho más gente. Me imagino que con tantas personas, algunos no van a llegar a ver nuestro show, esa es la gran diferencia cuando tocas en un festival, pero a mí me gustan los dos.

—¿Qué artistas recomiendan o están escuchando en este momento?

Hay un par de bandas con las que hacemos los tours. Una chica de California que se llama Kate Clover, a nosotros nos gusta mucho su banda y su música. Hay otra de Reino Unido que se llama Bad Nerves, son buenos. Es gracioso porque te toca verlos tocar tantas veces que ya tienes una conexión especial, esas son dos buenas recomendaciones.

The Hives en un concierto en Lima en 2023. (Foto: Julio Cabana)