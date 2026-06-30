El éxito de “Dichávate” sigue creciendo en el Perú. El cantante cubano Ya Ice Dilan viene recorriendo el país con una gira nacional que ha registrado llenos totales en varias de sus presentaciones, impulsado por la popularidad de la canción en redes sociales y plataformas digitales.

El artista ya agotó las entradas de sus conciertos en Misa de Miraflores, Huacho, Discoteca Banana y Discoteca Voce de Lince. En las próximas semanas continuará visitando distintas ciudades, donde miles de seguidores esperan disfrutar en vivo del tema que se ha convertido en uno de los más escuchados y bailados del momento.

Interpretada junto a Rey Tony y Helabusador, “Dichávate” alcanzó proyección internacional gracias a TikTok, donde su coreografía se volvió viral. El sencillo también ha logrado posicionarse en importantes listas musicales, consolidando a Ya Ice Dilan como una de las figuras emergentes del reparto cubano.

La gira es organizada por Bedoya Producciones, empresa encargada de traer al artista a Perú como parte de un recorrido que busca acercar al público nacional uno de los fenómenos musicales urbanos con mayor impacto en los últimos meses.