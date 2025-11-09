Yiddá Eslava no pudo contener las lágrimas en una entrevista en “El Reventonazo de la Chola” tras las críticas que recibió por pedir que vayan al cine a ver su película “La Habitación Negra”.

La exchica reality negó que su intención haya sido obligar a las personas a asistir a las salas de cine. Asimismo, agradeció la oportunidad para aclarar dicha situación.

“ Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan ”, manifestó Eslava, con la voz entrecortada.

No obstante, la actriz aseguró que seguirá apostando por el icne, pues es una de sus pasiones.

“ No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo ”, resaltó.

De acuerdo con Yiddá, por su forma de comunicarse con su comunidad, se pudo haber malinterpretado sus palabras respecto a la situación de su película.

“Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no”, expresó.

“Si quiero llorar, voy a llorar, si quiero reír, voy a reír. Si quiero hacer otra película, lo voy a hacer. Porque lo hago con energía”, concluyó la actriz.