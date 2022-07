Yiddá Eslava estuvo presente en el programa de YouTube de Verónica Linares, donde contó sobre su etapa como chica reality. Además, reveló que en Combate ganaba solo para sus pasajes.

“Ganábamos muy poco. La gente cree que nosotros ganábamos millones, pero la verdad es que en las primeras temporadas ganábamos nuestros pasajes, nomás”, contó Yiddá.

Luego continuó con: “ya después que empezaron a arrancarse a la gente de los canales, ya subió, pero nosotros ya no estábamos (...) yo me fui porque me salió una oportunidad en la radio”.





Yiddá Eslava advierte a Julián Zucchi: “Sí perdonaría una infidelidad pero no volvería con él”

Julián Zucchi sorprendió hace unos días al revelar que sí podría perdonar una infidelidad de Yiddá Eslava, sin embargo, la actriz peruana mostró una posición muy distinta al hablar sobre este tema.

Previo a su presentación en ‘En esta cocina mando yo’, donde hará dupla con su pareja, Yiddá dijo que, aunque perdonaría este acto de deslealtad, ella sí le pondría fin a su relación.

“Yo sí le perdonaría una infidelidad a Julián, pero no volvería con él. Yo mantendría una amistad y una relación de padres y compañeros responsables, pero no una relación de pareja”, acotó.

