Con motivo de celebrarse el Día Regional del Frito Piurano, la comuna provincial desarrollará una expo degustación a realizarse el viernes 19, desde las 10:00 a.m. en el Centro Promoción Turística, abierta al público.

De esta manera, la municipalidad rendirá un merecido homenaje al tradicional “frito piurano”, un plato tradicional y emblemático de la región, que se consume principalmente como desayuno o almuerzo dominical.

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ACTIVIDADES

Este día fue instaurado mediante la Resolución de Concejo Municipal N° 056-2022-C/MPP, que reconoce la importancia cultural de este plato y establece su conmemoración cada cuarto domingo del mes de junio.

En esta degustación se reunirán reconocidos restaurantes, emprendedores y especialistas en la gastronomía como: Mamá Olla, Café Taxi, Don Cevillano, El Patrón, Parada 21 y Cholos, además de los emprendedores Doña Coco y Panqa Verde, quienes presentarán sus mejores propuestas culinarias inspiradas en este tradicional potaje.

Habrá, además, una exposición sobre los orígenes, evolución y valor cultural del Frito Piurano, degustaciones y exhibiciones gastronómicas.

La actividad se desarrollará en el marco de las políticas de promoción del turismo y fortalecimiento de la identidad gastronómica local, donde es común que las familias lo disfruten desde muy temprano los domingos, muchas veces acompañado de un buen café pasado.

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PREPARACIÓN

El chancho es el principal ingrediente, cuyas presas, que mayormente son costillas o panceta, se maceran desde la noche anterior en una mezcla de ají panca, ajo, vinagre, sal, pimienta y comino. Luego se cocinan lentamente hasta quedar doradas y crujientes por fuera.

Otro tanto es el arroz, con su característico color anaranjado o rojizo, bien graneado y obtenido gracias al uso de aceite de achiote o palillo.

Por último está el encebollado, una salsa lograda con cebolla roja en corte juliana, ají limo o escabeche, a veces ligeramente frita o sudada para darle un toque brillante y sabroso.

Finalmente, el plato se acompaña de un tamal de maíz pelado, camote y plátano maduro sancochado en rodajas y para sentarlo una taza de café negro, bien cargado.