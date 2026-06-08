Potaje tiene como fecha de celebración el cuarto domingo de junio.
Potaje tiene como fecha de celebración el cuarto domingo de junio.

Con motivo de celebrarse el Día Regional del Frito , la comuna provincial desarrollará una expo degustación a realizarse el viernes 19, desde las 10:00 a.m. en el Centro Promoción Turística, abierta al público.

De esta manera, la municipalidad rendirá un merecido homenaje al tradicional “frito piurano”, un plato tradicional y emblemático de la región, que se consume principalmente como desayuno o almuerzo dominical.

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ACTIVIDADES

Este día fue instaurado mediante la Resolución de Concejo Municipal N° 056-2022-C/MPP, que reconoce la importancia cultural de este plato y establece su conmemoración cada cuarto domingo del mes de junio.

En esta degustación se reunirán reconocidos restaurantes, emprendedores y especialistas en la gastronomía como: Mamá Olla, Café Taxi, Don Cevillano, El Patrón, Parada 21 y Cholos, además de los emprendedores Doña Coco y Panqa Verde, quienes presentarán sus mejores propuestas culinarias inspiradas en este tradicional potaje.

Habrá, además, una exposición sobre los orígenes, evolución y valor cultural del Frito Piurano, degustaciones y exhibiciones gastronómicas.

La actividad se desarrollará en el marco de las políticas de promoción del turismo y fortalecimiento de la identidad gastronómica local, donde es común que las familias lo disfruten desde muy temprano los domingos, muchas veces acompañado de un buen café pasado.

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PREPARACIÓN

El chancho es el principal ingrediente, cuyas presas, que mayormente son costillas o panceta, se maceran desde la noche anterior en una mezcla de ají panca, ajo, vinagre, sal, pimienta y comino. Luego se cocinan lentamente hasta quedar doradas y crujientes por fuera.

Otro tanto es el arroz, con su característico color anaranjado o rojizo, bien graneado y obtenido gracias al uso de aceite de achiote o palillo.

Por último está el encebollado, una salsa lograda con cebolla roja en corte juliana, ají limo o escabeche, a veces ligeramente frita o sudada para darle un toque brillante y sabroso.

Finalmente, el plato se acompaña de un tamal de maíz pelado, camote y plátano maduro sancochado en rodajas y para sentarlo una taza de café negro, bien cargado.

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