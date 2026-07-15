La panadería peruana atraviesa un proceso de transformación impulsado por consumidores que valoran cada vez más la calidad de los ingredientes, las técnicas tradicionales y la innovación. Más allá del sabor, el interés se centra en panes elaborados con procesos artesanales, insumos locales y prácticas sostenibles.

Para Sergio Fernández, líder de la carrera de Panadería del Instituto Le Cordon Bleu Perú, estas nuevas preferencias están redefiniendo la forma de elaborar y consumir pan en el país.

1. La masa madre gana protagonismo

La masa madre continúa consolidándose como una de las técnicas más apreciadas por panaderos y consumidores debido a su fermentación natural.

Según Fernández, este método permite obtener panes con mayor complejidad de sabores, mejor textura y una conservación más prolongada.

“La masa madre requiere tiempo, conocimiento técnico y un adecuado control de la fermentación. El resultado es un pan con personalidad, aroma y características que difícilmente se consiguen mediante procesos acelerados”, explicó.

2. Ingredientes peruanos fortalecen la identidad del pan

Otra tendencia es la incorporación de productos de la biodiversidad peruana en las recetas.

Ingredientes como quinua, kiwicha, cañihua, maíz y cacao aportan nuevos sabores, texturas y valor nutricional, además de contribuir a fortalecer la identidad de la panadería nacional y promover el uso de insumos locales.

3. Fermentaciones más largas para mejorar el sabor

Los procesos de fermentación prolongada también ganan espacio entre los panaderos.

Esta técnica favorece el desarrollo del aroma, la estructura y el sabor del pan, además de mejorar su digestibilidad y ofrecer una experiencia sensorial más completa para el consumidor.

4. Menos aditivos y mayor elaboración artesanal

La preferencia por alimentos con listas de ingredientes sencillas impulsa a muchas panaderías a reducir el uso de mejorantes y aditivos industriales.

En su lugar, los productores priorizan métodos artesanales que respetan los tiempos naturales de fermentación y elaboración.

5. La sostenibilidad se incorpora al proceso productivo

La preocupación por el impacto ambiental también influye en la evolución del sector.

Cada vez más panaderías apuestan por el uso de harinas locales, el aprovechamiento eficiente de los insumos, la reducción del desperdicio y procesos de producción más responsables.

Fernández señaló que el panadero actual no solo debe dominar las técnicas de elaboración, sino también comprender el origen de los ingredientes y adaptar sus procesos a las nuevas demandas del mercado.

“Hoy el panadero profesional no solo domina las técnicas de elaboración. También comprende el origen de los ingredientes, optimiza procesos y desarrolla productos alineados con las nuevas necesidades del mercado”, afirmó.