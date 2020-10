Hacer un huevo duro perfecto necesita de precisión en cuanto al tiempo de cocción y sumergirlo cuidadosamente en el agua hirviendo para evitar que se quiebre. Si el proceso fue exitoso, la yema quedará a nuestro gusto y la clara muy compacta; sin embargo, todo se puede estropear al momento de pelarlo, pues no solo pueden quedar pedazos de cáscara, sino que el alimento se puede resbalar de las manos y perder su forma. Es aquí donde los trucos de cocina llegan para solucionar la vida y hacer de este proceso el más sencillo de todos.

Los productos con aporte proteico como los huevos no pueden faltar en la dieta diaria, ya que contribuyen a una buena alimentación y son, además, sabrosos, económicos y versátiles en su preparación. Además, mejoran la sensación de saciedad y así se evitan los “atracones” de comida; puede ser consumido desde el inicio de la alimentación (seis meses de vida, salvo algún antecedente de alergia específico) hasta adultos mayores y son una proteína económicamente accesible.

Se disfrutan a lo largo del día utilizando diversos métodos de preparación: cocidos, al teflón, en tortillas, revuelto, en sopas, platos de fondo y postres. Por ejemplo, los expertos en nutrición de San Fernando aconsejan elaborar en el desayuno una galleta de avena con huevo, en el almuerzo disfrutar de una tortilla de trozos de jamón con verduras y para la cena, un huevo cocido o duro.

Si este tipo de cocción es tu favorito, además de evitar los errores que echan a perder tu huevo duro, aquí te dejamos un truco que te permitirá pelarlo en cuestión de segundos y sin ensuciarte las manos.

Una manera higiénica de conseguir retirar la cáscara fácilmente, es la que proponen desde ‘La Vanguardia’ y solo necesitarás un pomo de vidrio con tapa.

Una vez cocidos los huevos, agrietar o quebrar con un pequeño golpe. Meterlo uno por uno en un bote de conserva, con un poco de agua - sin que lo cubra -. Cerrar el bote y agitar con energía. Al abrir el envase verás que la cáscara se separa casi sola y por completo, haciendo más sencillo y rápido el pelar tu huevo duro.

Un tip importante es no intentarlo cuando aún esté caliente. Primero deberás dejar que se enfríe o mantenerlo un rato bajo el agua muy fría del caño o con hielo. En este video verás cómo realizar esta técnica de manera sencilla.

Trucos de cocina que te ayudarán a ahorrar

Muchas veces ahorrar es mucho más fácil de lo que creemos. La clave es comprar bien y barato, planificar lo que se hará en la cocina y no desechar nada. Recurrir a alimentos económicos y sanos como las verduras y preparar en cantidad, siempre pensando en nuestro presupuesto de guerra.

Evita las verduras ya cortadas

Ser un poco perezoso en la cocina suele salir caro, así que a la hora de ahorrar lo primero es tener un cuchillo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de cortar esa cebolla o zanahoria. No te harás millonario, pero si practicas mucho eso del corte puede que te ahorres algunos centavos para un gustito.

Nada de desechar verduras y frutas: cremas y batidos

Aquí no se desperdicia nada, como diría la abuela, y más si queremos ahorrar. Las frutas y verduras que estén un poco marchitas pueden tener una segunda vida en forma de sustanciosas cremas y refrescantes batidos. ¿Un plátano mustio? A la batidora con un yogur y tenemos un delicioso batido.

Haz caldos

No sólo como ingrediente para otras preparaciones, sino para improvisar una sopa salvadora. Comprarlo hecho no siempre es buena idea. Pon un día la olla y preparar unos litros de caldo para, de paso, aprovechar algunas de esas verduras que ya no están para aguantar más tiempo.

