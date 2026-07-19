Las celebraciones por Fiestas Patrias también impulsan propuestas gastronómicas que reinterpretan la cocina peruana desde distintos estilos culinarios. En ese contexto, Kyoto Restaurante presenta una carta inspirada en la cocina nikkei, que combina técnicas japonesas con sabores tradicionales del Perú.

La propuesta reúne preparaciones que buscan resaltar la diversidad gastronómica del país a través de platos que integran ingredientes locales y recetas de influencia japonesa.

Makis de autor y clásicos de la cocina peruana

Entre las recomendaciones del restaurante figuran los tiraditos y una selección de makis que reinterpretan algunos de los sabores más representativos de la gastronomía peruana.

La carta incluye opciones como el maki acevichado, el maki lomo saltado y el maki anticuchero, elaboraciones que combinan insumos tradicionales con técnicas propias de la cocina japonesa.

Para quienes prefieren platos clásicos, Kyoto también ofrece una versión del lomo saltado montado, acompañado de huevo y plátano frito.

Coctelería con pisco para acompañar la experiencia

La propuesta gastronómica se complementa con una carta de cocteles preparados a base de pisco, entre ellos el Pisco Punch y el Pisco Sour.

Según el restaurante, el primero se recomienda para acompañar tiraditos y makis con sabores cítricos, mientras que el segundo armoniza con preparaciones de mayor intensidad, como el lomo saltado y los makis de inspiración anticuchera.

Una alternativa para celebrar Fiestas Patrias

Kyoto Restaurante señaló que su propuesta busca ofrecer una experiencia que combine gastronomía nikkei y coctelería en un ambiente contemporáneo durante las celebraciones de julio.

El establecimiento está ubicado en el Centro Comercial El Polo, en el distrito de Santiago de Surco, y recibe reservas a través del teléfono 920 226 678.