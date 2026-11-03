La gastronomía mundial tendrá este miércoles 4 de noviembre una de sus citas más importantes en Perú. El Teatro Municipal de Lima será escenario de la gala de The 50 Best Restaurants 2026, en la que se anunciará el nuevo mejor restaurante del mundo, reconocimiento que en 2025 obtuvo el peruano Maido.

La capital peruana acogerá por primera vez esta ceremonia internacional, que reunirá a chefs, restauradores y representantes de la industria gastronómica de distintos países. La elección genera especial expectativa por la presencia de establecimientos de España y Latinoamérica entre los primeros puestos de la edición anterior.

El restaurante Maido, dirigido por el chef peruano Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, dejará el primer lugar tras su victoria de 2025 e ingresará a la categoría Best of the Best, que reconoce a los establecimientos que ya alcanzaron la máxima distinción.

Asador Etxebarri, Quintonil y DiverXO llegan entre los mejor posicionados

Entre los principales nombres que concentran la atención figura Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, que ocupó el segundo puesto mundial en 2025. El restaurante español destaca por una propuesta culinaria basada en el uso de las brasas.

En la tercera posición del listado anterior se ubicó Quintonil, dirigido por el chef mexicano Jorge Vallejo, mientras que el cuarto puesto correspondió a DiverXO, del cocinero español Dabiz Muñoz.

El quinto lugar fue para Alchemist, del chef Rasmus Munk, representante de una propuesta gastronómica experimental.

Estas posiciones permiten identificar a los restaurantes que encabezaron la edición pasada, aunque no representan un pronóstico oficial sobre el resultado de 2026.

Perú y España buscan mantener su protagonismo gastronómico

España y Perú fueron los países con mayor representación en la clasificación de los 50 mejores restaurantes de 2025, con cuatro establecimientos cada uno.

Por España figuraron Asador Etxebarri (2), DiverXO (4), Elkano (24) y Enigma (34). En el caso peruano, ingresaron Maido (1), Kjolle (9), Mérito (26) y Mayta (39).

La presencia latinoamericana también incluyó a Quintonil (3) y Rosetta (46), de México; Don Julio (10), de Argentina; Boragó (23), de Chile; Lasai (28), de Brasil; y Celele (48), de Colombia.

La clasificación confirmó el protagonismo regional en la alta cocina internacional y abrió nuevas expectativas sobre el resultado de la ceremonia que se celebrará en Lima.

Tres años consecutivos de triunfos para Perú y España

La gastronomía iberoamericana ha encabezado la clasificación mundial en diez ocasiones desde la creación del reconocimiento.

España acumuló siete victorias gracias a los cinco primeros lugares de El Bulli, del chef Ferran Adrià, y los dos de El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca.

En los últimos tres años, los restaurantes de Perú y España han ocupado consecutivamente el primer puesto del ranking internacional.

2023 - Perú

Central

El restaurante de Virgilio Martínez y Pía León fue reconocido como el mejor del mundo.

2024 - España

Disfrutar

Liderado por Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, alcanzó el primer lugar mundial.

2025 - Perú

Maido

El establecimiento de Mitsuharu Tsumura fue reconocido por su propuesta de cocina nikkei, que combina influencias japonesas y peruanas.

Los tres restaurantes forman parte de Best of the Best, una distinción que los excluye de futuras clasificaciones competitivas del certamen.

Qué restaurantes latinoamericanos figuran entre los puestos 51 y 100 de 2026

Antes de la gala principal, la organización reveló la clasificación de los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100. En esta relación aparecen establecimientos de México, Brasil y Perú, además de tres representantes españoles.

Restaurantes iberoamericanos de la lista 51-100

Puesto Restaurante País 54 Nelita Brasil 55 Alcalde México 68 Evvai Brasil 69 Cocina Hermanos Torres España 79 Huniik México 80 Txispa España 87 Arca México 95 Mil Perú 96 Rosetta México 99 Fauna México 100 Aponiente España

La clasificación anticipada confirma la presencia de 11 restaurantes de Iberoamérica en este tramo, entre ellos el peruano Mil, ubicado en Cusco.

El Chato de Colombia también concentra expectativas

Otro de los establecimientos que genera atención es El Chato, del chef Álvaro Clavijo, que lideró la clasificación Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

En esa edición regional, el segundo puesto correspondió a Kjolle, restaurante limeño de la chef Pía León.

El Chato había ocupado la posición 54 en la clasificación mundial de 2025. Su ausencia en la lista de puestos 51 al 100 de 2026 permite plantear la posibilidad de que aparezca entre los primeros 50, aunque su ubicación solo se conocerá durante la ceremonia oficial.

Lima recibe a chefs internacionales antes de la premiación

La gala estará precedida por actividades gastronómicas, encuentros profesionales y experiencias culinarias que reunirán, según las estimaciones difundidas por los organizadores, a unos 1.200 representantes de la industria internacional.

Entre las actividades previstas se encuentran 50 Best Talks y 50 Best Signature Sessions, espacios que incluyen conversaciones sobre gastronomía y colaboraciones especiales entre chefs de diferentes países.

Entre los cocineros participantes destacan los hermanos Sergio y Javier Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres, de España; Santiago Lastra, creador de KOL en Londres; y los ecuatorianos Alejandro Chamorro y Pía Salazar, fundadores de Nuema.

La programación culminará el miércoles 4 de noviembre con la revelación de los puestos del 50 al 1, que determinará qué restaurante sucederá a Maido en la cima de la clasificación gastronómica mundial.