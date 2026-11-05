La trattoria italiana Mamma Lola mantiene la elaboración artesanal de pastas como uno de los componentes principales de su propuesta gastronómica en Lima. Con más de 25 años de trayectoria, el restaurante cuenta con un taller propio donde prepara distintas variedades que ofrece en sus establecimientos de Miraflores y San Isidro.

Entre sus opciones figuran fetuccini, spaghetti, pappardelle, ravioles y sorrentinos, además de preparaciones con ingredientes como espinaca, ricotta, salmón y langostinos.

La propuesta permite que los visitantes elijan entre nueve tipos de salsas para acompañar sus pastas, con alternativas de inspiración italiana y algunas incorporaciones de la cocina peruana.

¿Qué pastas artesanales ofrece Mamma Lola?

La carta de Mamma Lola incluye pastas largas como fetuccini, spaghetti y pappardelle. También presenta fetuccini de espinacas, fetuccini rosso y gnocchi elaborados con papa amarilla.

En cuanto a las pastas rellenas, el restaurante ofrece triangollinis de salmón y langostino, ravioles de carne, ravioles de espinacas con ricotta y sorrentinos rellenos de pollo, champiñones y ricotta.

Estas preparaciones forman parte de su producción artesanal, desarrollada en un taller que abastece a sus establecimientos.

Las nueve salsas que se pueden combinar con las pastas

Uno de los componentes de la propuesta gastronómica es la posibilidad de elegir la salsa que acompañará la preparación seleccionada.

Salsas anunciadas en la carta

Pomodoro Alfredo Nueces Bolognesa Crema con champiñones Pesto genovese Huancaína Cuatro quesos Aglio e olio

Las alternativas abarcan salsas clásicas de la gastronomía italiana, como pomodoro, bolognesa, Alfredo y pesto genovese, junto con la opción de huancaína, que incorpora un sabor característico de la cocina peruana.

La variedad permite que los comensales seleccionen distintas combinaciones de pasta y salsa según sus preferencias.

Más de 25 años de cocina italiana en Lima

Mamma Lola inició sus operaciones en Lima hace más de 25 años, con una propuesta centrada en preparaciones de inspiración italiana y un ambiente que busca recrear el estilo de las casas tradicionales de ese país.

Además de las pastas, la trattoria ha desarrollado una carta que incluye pizzas, lasañas y otras preparaciones, algunas de ellas con ingredientes peruanos.

La elaboración artesanal de pastas se mantiene como parte de la oferta de sus dos locales, orientados a almuerzos, cenas y reuniones familiares o de amigos.

¿Dónde están ubicados los restaurantes Mamma Lola en Lima?

La trattoria cuenta con establecimientos en los distritos de Miraflores y San Isidro.

Mamma Lola — Miraflores

Av. Ernesto Diez Canseco 119, Miraflores 15074, Peru

Reservas: (01) 241-6335 / 981 135 367

Mamma Lola - San Isidro

C. Las Orquídeas 565, San Isidro 15046, Peru

Reservas: 922 933 352