En el corazón del distrito de Cura Mori, la tradición se renueva con identidad propia. El chef Giancarlo Quintana More, nos ofrece un trago al que lo ha denominado “Explosión Curamorina”, una creación artesanal que busca posicionarse como el brindis por excelencia del Bajo Piura.

Su nombre evoca la fuerza de su gente y la intensidad de los sabores del norte y su creador cree que es alquimia de la tierra, que suma ingredientes y sabor.

INGREDIENTES

“Explosión Curamorina” destaca por un equilibrio audaz entre lo dulce y lo robusto. Según indicó Giancarlo Quintana, en la receta destacan cuatro pilares.

Primero, el sabroso Néctar de los Incas, la chicha de jora (clarito del día), que es el alma de la emblemática picantería La Quinta, utilizado en un estado de fermentación ligera para mantener la frescura y el sabor.

A ello se agrega la deliciosa algarrobina: el “oro negro” de Piura que aporta dulzor, fuerza y cuerpo. Otro de los ingredientes es un toque de Ron que da carácter y “explosión” a la mezcla y finalmente la cerveza negra malta que brinda profundidad de sabor.

“Buscamos resaltar lo nuestro. Usamos clarito no muy fermentado, al que llamamos “clarito del día”, para que el sabor sea auténtico y refrescante" , explicó el chef Giancarlo Quintana.

ASENTATIVO

Aunque la bebida brilla por sí sola, es recomendable para “asentar” diversos platos, como la ronda tradicional, que incluye majado de yuca, seco de chabelo y costillas de chancho, también el copús y sopa de novios, especialidades tradicionales garantizadas en este distrito bajopiurano.

Cabe resaltar que la densidad de la malta y la algarrobina complementan, la sazón de las carnes fritas y la tradicional rellenita. “La Explosión Curamorina” puede degustarse todos los fines de semana y feriados, en un ambiente cargado de historia familiar y orgullo.