La gastronomía se unirá con un fin solidario este domingo 5 de julio con la realización de Por la Cachapa, una campaña impulsada por Demo que reunirá a más de 30 restaurantes de Perú y otros países de Latinoamérica para recaudar fondos destinados a World Central Kitchen, organización que brinda asistencia alimentaria a comunidades afectadas por crisis y emergencias en Venezuela.

Como parte de la iniciativa, cada restaurante ofrecerá su propia versión de la cachapa, uno de los platos más representativos de la cocina venezolana. El total de lo recaudado por la venta de este plato será donado a la organización benéfica para apoyar su trabajo humanitario.

En Perú participarán establecimientos como 500 Grados, Almacén, Bruto, Cosme, El Mercado, Isolina, La Mar, Tanta y Tomo, entre otros. La campaña también contará con restaurantes de Colombia, Argentina, Ecuador y República Dominicana, mientras que otros locales continúan sumándose a la propuesta.

Los organizadores informaron que los restaurantes participantes anunciarán los detalles de sus preparaciones a través de sus redes sociales. Además, adelantaron que, debido a la respuesta obtenida en los últimos días, ya evalúan realizar una segunda edición de Por la Cachapa para mantener el apoyo a Venezuela mediante nuevas acciones solidarias.