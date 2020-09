Aprende cómo hacer leche de almendras fácilmente en casa y disfrútala de la forma que más te guste: en licuados, con cereales, con café o té, o hazlo en modo de chocolate caliente... y todo lo que se te ocurra. Es saludable y apenas necesitas dos ingredientes para preparar esta receta.

Ingredientes

[inicio-ingredientes]

1 taza de almendras crudas y enteras

3 tazas de agua

[fin-ingredientes]

Preparación

[inicio-instrucciones]

Coloca las almendras en un recipiente mediano y cubre con unos 10 centímetros de agua al tiempo. Deja reposar durante por lo menos 8 horas (entre más tiempo, mejor). Escurre las almendras remojadas y enjuaga varias veces con agua limpia. Coloca las almendras dentro del vaso de la licuadora y agrega 2 tazas de agua. Licúa durante varios minutos, agregando el resto del agua de a pocos, hasta que las almendras se hayan molido. Cuela la leche, exprimiendo las almendras para sacar toda la leche posible. Vierte la leche dentro de frascos de vidrio y conserva en el refrigerador hasta por 5 días.

[fin-instrucciones]

Ficha

Tiempo total: 490M

Tiempo preparación: 10M

Porciones: 3

