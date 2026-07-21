El restaurante Barrio, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, celebra 12 años de trayectoria consolidando una propuesta de cocina peruana contemporánea que busca revalorar los sabores tradicionales del país con una visión actual.

Creado por el holding gastronómico peruano MCK, el establecimiento nació como un concepto de tapeo inspirado en la tradición y el espíritu de los barrios limeños. Con el paso de los años, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los referentes gastronómicos para quienes buscan una experiencia basada en la cocina nacional.

Una propuesta que reinterpreta la gastronomía peruana

Desde su apertura, Barrio ha apostado por combinar insumos de la costa, sierra y selva en una carta que reúne ceviches, combinados, sánguches, guisos y una variada propuesta de coctelería de autor.

El restaurante señala que su objetivo ha sido mantener una experiencia cercana y un ambiente pensado para compartir, ofreciendo una cocina que conserva la identidad peruana con una ejecución contemporánea.

Según indicó MCK, desde el inicio el proyecto fue concebido como un espacio donde los clientes pudieran sentirse como en casa, tanto para reuniones de trabajo como para encuentros familiares o celebraciones especiales.

Expansión internacional

El aniversario coincide con una nueva etapa para la marca, luego de la apertura de Barrio Guayaquil, en Ecuador, durante 2025.

Este paso marcó el inicio de la estrategia de internacionalización del restaurante, que contempla la apertura de nuevos locales en otros mercados como parte de su plan de crecimiento.

La empresa sostiene que esta expansión busca llevar la propuesta gastronómica de Barrio a más ciudades sin perder el enfoque en la cocina peruana y en la experiencia que caracteriza a la marca.

Compromiso con la cocina peruana

Con motivo de su aniversario, Barrio reafirmó su compromiso de continuar promoviendo la diversidad de la gastronomía nacional y consolidarse como uno de los principales espacios para disfrutar de la cocina peruana tanto en Lima como en otros mercados de la región.