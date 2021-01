7 de 8

tove erbs / Pixabay

Conocida también como remolacha, es una gran fuente de vitamina C y potasio, así como ácido fólico que favorece la buena salud de uñas, piel y cabello. En el caso de cebolla, es diurética y digestiva, aporta una buena dosis de minerales, oligoelementos (calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, etc) y vitaminas A, B, C y E. Ambas se pueden disfrutar en ensaladas ya sea ralladas o picadas en pequeñas tiras o aros.