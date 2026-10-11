El 48 Hour Film Project, una competencia cinematográfica internacional que desafía a sus participantes a producir un cortometraje completo en apenas 48 horas, regresa al Perú con una nueva edición que se desarrollará del 23 al 25 de octubre de 2026 en Lima, con Cusco como ciudad invitada.

El certamen, impulsado en la capital por SODA FILMS y el Festival de Cine AL ESTE, convocará a cineastas profesionales, estudiantes y aficionados interesados en participar en una experiencia de producción audiovisual contrarreloj.

La organización tiene como objetivo superar los 40 cortometrajes durante esta edición, luego de reunir a 37 equipos y alrededor de 970 participantes en 2025.

¿Cómo funciona el desafío de crear una película en 48 horas?

La competencia comenzará el viernes 23 de octubre con el denominado kick-off, encuentro en el que los equipos recibirán los elementos que deberán incorporar obligatoriamente en sus producciones.

Cada grupo tendrá que trabajar con un género cinematográfico asignado al azar, además de incluir un personaje, un objeto y una línea de diálogo establecidos por los organizadores.

Desde ese momento, los participantes deberán escribir el guion, organizar la producción, rodar las escenas y editar un cortometraje de entre cuatro y siete minutos de duración.

El plazo de entrega concluirá el domingo 25 de octubre. De acuerdo con la página oficial de Lima, los cortometrajes deberán enviarse hasta las 7:30 p.m. para cumplir con el límite de participación competitiva.

Ganador de Lima podrá competir en Filmapalooza 2027

Uno de los principales incentivos del 48 Hour Film Project es la oportunidad de participar en encuentros cinematográficos internacionales.

El equipo que obtenga el premio a mejor película en Lima clasificará a Filmapalooza 2027, encuentro previsto para marzo que reúne a los ganadores de las distintas ciudades participantes del proyecto.

Además, la organización local señala que los diez mejores cortometrajes podrán llegar al Short Film Corner del Festival de Cannes, una plataforma vinculada a la exhibición y circulación de cortometrajes.

La página internacional del certamen precisa que la película ganadora podrá optar a participar en la muestra correspondiente al Short Film Corner. Esta posibilidad no equivale a una selección en la competencia oficial del Festival de Cannes.

Más de 230 cortometrajes se realizaron en las primeras ediciones peruanas

El 48 Hour Film Project desarrolló sus primeras seis ediciones en el Perú entre 2014 y 2019, periodo durante el cual se produjeron más de 230 cortometrajes nacionales.

Tras su retorno en 2025, el certamen reunió a 37 equipos y aproximadamente 970 personas, entre realizadores, intérpretes, técnicos y otros integrantes de las producciones.

En aquella edición, el cortometraje Sujeto 882, del equipo Cuarto para Siete, liderado por Marcelo Adrián Lengua, obtuvo el primer lugar en Lima y permitió a sus realizadores participar en Filmapalooza, en Portugal.

Para la edición de 2026, la competencia también contará con actividades en Cusco, bajo la organización y supervisión del Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA), institución dedicada a promover el desarrollo cinematográfico en la región.

¿Cuánto cuesta inscribirse en el 48 Hour Film Project 2026?

Las inscripciones para la edición de Lima permanecen abiertas mediante la plataforma oficial del certamen.

La tarifa regular es de S/ 510 por equipo hasta el miércoles 14 de octubre, mientras que la última etapa de inscripción tiene un costo de S/ 590.

Aunque la información promocional señala que las inscripciones continúan hasta el 23 de octubre, la página principal de la organización actualmente fija el 22 de octubre como fecha límite de la tarifa tardía. Por ello, los interesados deben confirmar el cierre directamente con los organizadores.