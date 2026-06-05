La película peruana “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” será transmitida por primera vez en televisión abierta este sábado 6 de junio a las 10:00 p.m. a través de América Televisión.

El filme, que tuvo una destacada recepción en salas de cine y posteriormente en plataformas digitales, se suma ahora a la programación nacional con alcance masivo.

La cinta recrea la operación militar que permitió la liberación de rehenes en la residencia del embajador de Japón, destacando el trabajo de las fuerzas participantes en una de las acciones más relevantes de la historia reciente del país. Su emisión en TV busca acercar este relato a nuevas audiencias que no la vieron en su estreno original.

Tras su paso por el cine y su distribución internacional, la producción continúa generando interés por su enfoque en hechos históricos vinculados a la lucha contra el terrorismo. El relato combina elementos de drama y reconstrucción histórica para retratar el contexto político y humano del operativo.

La transmisión está programada para este sábado 6 de junio a las 10:00 p.m. por América Televisión, marcando un nuevo hito en la difusión de esta producción nacional que sigue ampliando su alcance en distintos formatos.