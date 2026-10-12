Directores, productores y actores de 11 películas peruanas se unieron en la campaña #ElCinePeruanoEsTuCine, una iniciativa que busca promover la asistencia del público a las salas comerciales durante los estrenos nacionales programados entre octubre y diciembre de 2026.

La propuesta plantea una estrategia de colaboración entre equipos de distintas producciones, quienes compartirán avances, afiches, fechas de estreno y otros contenidos para dar mayor visibilidad a las películas nacionales.

En lugar de desarrollar campañas promocionales completamente independientes, los participantes buscan acompañarse durante sus lanzamientos y llegar a nuevos espectadores, pese a competir por espacios en la misma cartelera.

Cineastas peruanos impulsan campaña para apoyar estrenos nacionales

La iniciativa reúne a realizadores de películas de diferentes géneros y temáticas, entre ellas La Tribu, Los inocentes, Ekeko, El pintor de los milagros, El club de la seducción, La gran sangre, Ellas, Migrantes, Coquito, Olaya y Santano.

Eduardo Mendoza, director de Ellas, película cuyo estreno comercial está programado para el 19 de noviembre, explicó que el propósito es promover una colaboración sostenida entre los equipos cinematográficos.

“La idea es sencilla: podemos competir en cartelera, pero también podemos apoyarnos para que el público vaya a ver cine peruano”, señaló Mendoza, según el comunicado de la campaña.

El cineasta agregó que el respaldo a cada estreno puede contribuir a fortalecer al conjunto de la industria cinematográfica nacional.

Productores y actores buscan acercar el cine peruano al público

Enid “Pinky” Campos, productora de La Tribu, destacó el trabajo de los equipos que participan en la realización de cada largometraje y la importancia de que sus producciones encuentren espectadores.

“Detrás de cada película peruana hay un mundo, un equipo, mucho esfuerzo y una enorme pasión por contar quiénes somos a través de nuestras historias”, manifestó Campos.

La productora sostuvo que el crecimiento del cine nacional también requiere que más personas conozcan las películas que se realizan en el país y puedan acceder a ellas en las salas comerciales.

La campaña incluye un video de difusión en el que participan cineastas como Germán Tejada, Bruno Ascenzo, Rafael Gutiérrez, Alex Hidalgo, Jorge Carmona, Eduardo Guillot, Javier Márquez, Antonio Landeo y Eduardo Mendoza.

También aparecen intérpretes como Mayella Lloclla, Pietro Sibille, Julián Legaspi, Cindy Díaz y Mirella Villalobos, junto con otros profesionales vinculados a las producciones.

¿Cuáles son las 11 películas peruanas que llegarán a los cines en 2026?

El calendario difundido por la campaña contempla estrenos desde el 8 de octubre hasta el 3 de diciembre. La Tribu, dirigida por Bruno Ascenzo, inició sus funciones comerciales el 8 de octubre, mientras que Los inocentes, adaptación inspirada en la obra literaria de Oswaldo Reynoso, tiene previsto estrenarse el jueves 15 de octubre.

Entre las producciones anunciadas para noviembre aparecen La gran sangre, Ellas, Migrantes y Coquito, mientras que Olaya y Santano figuran en el calendario de diciembre.

Las fechas corresponden a la programación comunicada por los impulsores de la iniciativa y están sujetas a posibles modificaciones de distribución y exhibición.

Campaña #ElCinePeruanoEsTuCine invita a compartir y recomendar películas

El movimiento busca involucrar no solo a quienes trabajan en la industria audiovisual, sino también a los espectadores que desean conocer nuevas historias nacionales.

A través de la difusión conjunta de materiales promocionales, los equipos esperan ampliar la llegada de sus películas y fomentar la recomendación entre el público.

Las producciones participantes abordan temas como las relaciones familiares, la juventud, las migraciones, los conflictos sociales, la memoria y distintas experiencias de la sociedad peruana.

La iniciativa no plantea eliminar la competencia entre películas, sino promover una colaboración que permita fortalecer la presencia del cine peruano en las salas comerciales.

Con el lema #ElCinePeruanoEsTuCine, los realizadores invitan al público a compartir información sobre los estrenos, recomendar las producciones y asistir a las funciones de las películas nacionales.