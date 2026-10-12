Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie derivada de Bridgerton, que contará la historia de juventud de Lady Violet, la matriarca de la familia, y su romance con el vizconde Edmund Bridgerton, quien posteriormente se convertiría en su esposo.

El proyecto, anunciado oficialmente el 8 de octubre, será una serie limitada y todavía no cuenta con un título definitivo. Su desarrollo ampliará el universo de la producción romántica estrenada en 2020, basada en las novelas de la escritora estadounidense Julia Quinn.

La nueva historia seguirá un formato similar al de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, la precuela que exploró los primeros años de la monarca y su relación con el rey Jorge III.

¿De qué tratará la nueva serie de Bridgerton sobre Lady Violet?

La producción se centrará en una joven Violet Ledger, antes de convertirse en Lady Bridgerton, y mostrará cómo comenzó su relación sentimental con Edmund Bridgerton.

La historia permitirá conocer una etapa anterior a los acontecimientos de la serie principal, donde Violet es presentada como una madre viuda que acompaña a sus ocho hijos en sus respectivas historias amorosas.

En las temporadas actuales, la actriz Ruth Gemmell interpreta a Lady Violet, uno de los personajes habituales de la familia. Su matrimonio con Edmund constituye una parte importante de su pasado y explica su interés por que sus hijos encuentren relaciones basadas en el amor.

Netflix todavía no ha revelado quiénes interpretarán a Violet y Edmund en sus versiones jóvenes. Tampoco ha confirmado si Gemmell aparecerá en la nueva producción.

Shonda Rhimes liderará la producción de la precuela

Shonda Rhimes, creadora y productora ejecutiva vinculada al universo de Bridgerton, asumirá el desarrollo de la nueva serie junto con Nicholas Nardini.

Ambos estarán a cargo del guion, la dirección creativa como showrunners y la producción ejecutiva del proyecto.

El equipo también contará con Tom Verica en la dirección y producción ejecutiva, mientras que Betsy Beers participará como productora ejecutiva.

La colaboración mantiene la participación de figuras creativas que han trabajado en las producciones anteriores de la franquicia, incluida La reina Charlotte.

¿Cuándo se estrenará la nueva serie de Lady Violet?

Por el momento, Netflix no ha comunicado una fecha de estreno para la producción centrada en Violet y Edmund Bridgerton.

Tampoco se ha informado oficialmente el inicio del rodaje, el número de episodios ni la composición del reparto principal.

La plataforma se ha limitado a confirmar que se tratará de una serie limitada que desarrollará los orígenes de la matriarca. Los siguientes anuncios permitirán conocer los detalles de producción y el calendario de lanzamiento.

Temporada 5 de Bridgerton contará la historia de Francesca y Michaela

Mientras avanza el desarrollo de la precuela, la quinta temporada de Bridgerton ya se encuentra en producción en Londres.

Esta entrega se centrará en la relación entre Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, personaje a cargo de Masali Baduza.

Netflix confirmó que la quinta temporada llegará en 2027, aunque todavía no ha comunicado una fecha exacta de lanzamiento.

La plataforma también ha renovado Bridgerton para una sexta temporada, lo que garantiza la continuidad de la historia principal junto con la expansión de sus series derivadas.

Bridgerton amplía su universo tras el éxito de sus temporadas

Desde su estreno en diciembre de 2020, Bridgerton se ha convertido en una de las franquicias televisivas destacadas de Netflix.

Según los datos difundidos por la plataforma, la cuarta temporada alcanzó el primer lugar de su clasificación global de series en inglés y apareció en el Top 10 de 92 países.

Además de sus temporadas principales y la precuela de la reina Charlotte, la franquicia ha extendido su presencia mediante experiencias inmersivas, conciertos, productos de consumo y actividades dirigidas a sus seguidores.

Entre estas propuestas figuran The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, los conciertos Bridgerton Concerts by Candlelight y las experiencias disponibles en los espacios Netflix House de Estados Unidos.

La nueva producción dedicada a Lady Violet será la segunda serie derivada de este universo y permitirá explorar una historia que hasta ahora ha formado parte de los antecedentes familiares de los protagonistas.