La película “El Heladero, Dulce Sabor a Muerte” presentó su primer tráiler sin censura, ofreciendo un adelanto de la historia de terror que llegará a los cines el próximo 29 de octubre, coincidiendo con la temporada de Halloween.

La producción propone una historia ambientada en un tranquilo pueblo veraniego cuya aparente calma se rompe con la aparición de un misterioso heladero, desencadenando una serie de hechos violentos y sobrenaturales.

Una historia de horror ambientada en un pueblo costero

Según el avance oficial, la trama gira en torno a un enigmático personaje que reparte helados entre los niños de la localidad.

Lo que inicialmente parece un gesto inofensivo se transforma en una pesadilla para los habitantes, quienes deberán enfrentar una amenaza que altera la tranquilidad del lugar.

El tráiler muestra escenas de suspenso, efectos especiales y una propuesta enfocada en el terror de alto impacto.

Violencia gráfica y suspenso

La producción apuesta por una puesta en escena con imágenes explícitas, efectos prácticos y secuencias de violencia gráfica dirigidas a los aficionados del cine de horror.

Sus realizadores destacan que la película busca ofrecer una experiencia intensa para el público que sigue este tipo de producciones.

Estreno previsto para Halloween

“El Heladero, Dulce Sabor a Muerte” llegará a las salas de cine el 29 de octubre, una fecha tradicional para los estrenos del género de terror.

Con este lanzamiento, la película busca sumarse a la cartelera de Halloween con una propuesta orientada a los seguidores del horror y el suspenso.