Aunque parezca insólito, lo cierto es que una candidata al Congreso por el partido Renovación Popular postula por Pasco, a pesar que nunca ha visitado esa región, ni conoce su problemática.

Se trata de Aracelli Castillo Neyra, de 28 años, quien se encuentra afiliada al partido Renovación Popular del candidato presidencial Rafael López Aliaga. La postulante al Parlamento en las Elecciones 2021 va con el número 2 en la lista por la región Pasco.

De acuerdo a un informe de Canal N, Aracelli Castillo Neyra r econoció que no conoce Pasco, ni su problemática. Además, refirió que desconoce la labor que cumple un legislador y aún no sabe qué proyectos presentará en caso de llegar a ocupar una curul. “Estoy en eso, que quiero ir (viajar a Pasco). No sé mucho de Pasco, me estoy empapando del tema todavía ”, refirió.

La candidata nació en el Callao y según el registro del Reniec, reside en una casa en el distrito limeño de Los Olivos. Reveló que se afilió a Renovación Popular en 2020, y uno de sus amigos que es asesor de dicho partido, la inscribió como candidata al Parlamento por Pasco.

La postulante dijo que ha estudiado computación y cosmetología, pero en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no consignó estudios técnicos ni universitarios.

