El Festival Mundial de Circo 2026 continúa este martes 11 y miércoles 12 de agosto en Lima con dos funciones diarias que reúnen números de trapecio, acrobacia, malabares y disciplinas aéreas.

El encuentro se desarrolla en la Explanada del Jockey Club del Perú, con funciones programadas para las 5:30 p.m. y 8:30 p.m. durante las dos jornadas restantes.

Festival Mundial de Circo: horarios del 11 y 12 de agosto

Para quienes buscan asistir al espectáculo durante sus últimos días, estas son las fechas y horarios anunciados:

Martes 11 de agosto: 5:30 p. m. y 8:30 p. m.

5:30 p. m. y 8:30 p. m. Miércoles 12 de agosto: 5:30 p. m. y 8:30 p. m.

5:30 p. m. y 8:30 p. m. Lugar: Explanada del Jockey Club del Perú, Lima.

Explanada del Jockey Club del Perú, Lima. Entradas: disponibles a través de Teleticket y en la boletería del circo.

La edición 2026 reúne a más de 50 artistas procedentes de países como Ucrania, Francia, España, Italia, Israel, Hungría, Alemania, Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros.

Trapecio, acrobacias y números aéreos en Lima

La programación reúne diferentes disciplinas circenses. Entre los actos anunciados se encuentra el trapecio volante doble de The Flying Henriquez, la rola bola de Maverick y los malabares con rebote de Alexander Sánchez.

También participan Duo Adventures, con aro aéreo; Duo Delirium, con faja aérea; Arbon, con un número de pulsadas; y Troupe Los Rodríguez, con alambre tenso doble.

La programación se completa con las telas aéreas de Luján Gómez, las pulsadas con fajas aéreas de Adriana Lazarte, el trapecio fijo de Duo Bora, el aro aéreo de Anastasiia y las presentaciones del payaso Peluzín.

Artistas compiten ante un jurado internacional

Además de las funciones para el público, el Festival Mundial de Circo tiene un formato de competencia. Las presentaciones son evaluadas considerando aspectos como dificultad técnica, creatividad, ejecución artística y conexión con los espectadores.

El jurado está presidido por el italiano Fabio Montico, presidente del Festival Internacional de Circo de Italia.

También lo integran María José Pinto Rodas, de Uruguay; Odette Bouglione, de Francia; Katya Arata-Quiroga, de Estados Unidos; Renato Fuentes, de México; Frederico Reder, de Brasil; Johnny Lam y Tito Gaona, de México; y Louisa Raluy, de España.

Por Perú participa Fernando Zevallos, fundador y director artístico de La Tarumba, quien cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria vinculada al circo contemporáneo peruano.

Festival Mundial de Circo culmina este 12 de agosto

El encuentro comenzó el lunes 10 y concluirá este miércoles 12 de agosto, por lo que quedan cuatro funciones programadas entre este martes y el miércoles.

Durante estas jornadas, los artistas competirán por las distinciones del festival con sus respectivos números ante el jurado internacional y los asistentes.

Las entradas para las últimas funciones se encuentran a la venta a través de Teleticket y en la boletería del circo, según información proporcionada por la organización.