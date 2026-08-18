“La Negociación” (Dead Man’s Wire), película dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery y Al Pacino, se estrenará en los cines de Perú este jueves 20 de agosto de 2026. La fecha aparece confirmada en la cartelera local de Cinemark.

A diferencia de lo que podría sugerir su premisa, la historia no es completamente ficticia. La producción está inspirada en el caso de Tony Kiritsis, quien en 1977 protagonizó una toma de rehén en Indianápolis, Estados Unidos, utilizando una escopeta conectada mediante un cable a un mecanismo alrededor del cuello de su rehén.

El filme tiene una duración aproximada de 104 minutos y combina elementos de drama, crimen y suspenso.

¿De qué trata “La Negociación”?

La película sigue a Tony Kiritsis, interpretado por Bill Skarsgård, un hombre que considera haber sido perjudicado por una compañía hipotecaria y decide irrumpir en sus oficinas para tomar como rehén a Richard “Dick” Hall, interpretado por Dacre Montgomery.

El elemento que convierte el secuestro en una situación especialmente compleja es el mecanismo utilizado por Kiritsis: una escopeta cuyo gatillo está conectado mediante un cable al cuello de Hall, creando un dispositivo diseñado para activarse si determinadas condiciones se producen.

A partir de allí, el caso evoluciona hacia una negociación que atrae la atención pública y de los medios mientras Kiritsis formula una serie de exigencias.

La película está basada en un secuestro ocurrido en 1977

Los acontecimientos que inspiraron “La Negociación” comenzaron el 8 de febrero de 1977, cuando Kiritsis tomó como rehén a Richard Hall, vinculado a Meridian Mortgage Company, en Indianápolis.

El conflicto estuvo relacionado con una disputa financiera. La película reconstruye el episodio y las demandas formuladas por Kiritsis, entre ellas dinero y una disculpa pública.

Esta base histórica cambia también la lectura del largometraje: además de la situación de rehenes, la historia aborda la relación entre poder económico, medios de comunicación, desesperación individual y exposición pública.

Bill Skarsgård encabeza el reparto junto a Al Pacino

Bill Skarsgård asume el papel central de Tony Kiritsis, mientras Dacre Montgomery interpreta a Richard Hall. Al Pacino también forma parte del reparto en el papel del padre de Hall.

El elenco incluye además a Colman Domingo, Cary Elwes y Myha’la, entre otros intérpretes.

La dirección corresponde a Gus Van Sant, cineasta detrás de películas como Good Will Hunting y Milk. El guion de “Dead Man’s Wire” fue escrito por Austin Kolodney, mientras la música está a cargo de Danny Elfman.

¿Cuándo se estrena “La Negociación” en Perú?

“La Negociación” tiene programado su estreno comercial en Perú para el jueves 20 de agosto de 2026. Cinemark Perú incluye actualmente la cinta en su cartelera con esa fecha de lanzamiento.

La cadena señala una duración de 1 hora y 44 minutos y la clasifica dentro de los géneros drama y crimen. La distribución local está a cargo de Diamond Films Perú.