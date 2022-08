Magaly Medina se enfrentó EN VIVO con Lucy Cabrera, abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel de Yo Soy, debido a que no la dejó entrar a su set junto a su patrocinado.

Todo comenzó porque la expareja del cantante se presentó en el programa sin su abogado, por lo que a Magaly le pareció equitativo que Hidalgo entre a su set sin Lucy.

“Lucy, si va a entrar él, que entre, pero tú no puedes hablar porque ella está sin abogado ¿No sabe hablar tu patrocinado?”, expresó Magaly Medina.

“Es canchero, además, ha ganado Yo soy, es un hombre canchero ante la cámara, hace show. A la señora le he tenido que dar agua porque estaba nerviosa a diferencia de él que es canchero”, expresó.

Ante estos comentarios, Lucy le pidió que no se burle de Ronald. “Sí, sabe hablar, Magaly no te burles, él no va a hacer un show (...) sí, hay un niño de por medio, tú como periodista deberías de comportarte”.

“El show lo estás haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación (...) vámonos a un corte, con show barato no me gusta, los hago yo sola”, expresó Magaly muy molesta.

Pidió apoyo a seguridad para sacarla del canal

Al regreso del corte comercial, Magaly mostró imágenes de Lucy Cabrera fuera de su set y contó que pidió apoyo al equipo de seguridad para que la saquen del canal, ya que ella no acepta que le falten al respeto “en su casa”.

“La señora Cabrera quería ser la protagonista y dejar en segundo plano al imitador de ‘Yo Soy’ y ella ha hecho todo este espectáculo. Abogados así lo que hacen más bien es que los padres de familia no busquen cosas en común, y que no lleguen a conciliar. (…) Me ha parecido patético el show que hace esta señora, ella dice que su patrocinado no puede sentarse aquí sin ella” , añadió.

Expareja de imitador de Juan Gabriel lo acusa de llevarse a su hijo y de serle infiel con su prima

Ronald Hidalgo, quien se hizo conocido por imitar a Juan Gabrielen el reality musical “Yo Soy”, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja lo denunciara públicamente por haberse llevado con engaños a su hijo y no permitir que lo vea desde hace casi 10 meses.

Lisset Cárdenas, la exesposa del artista, habló ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” para contar detalles del calvario que vive al no poder ver a su hijo. “La señora Rosa Quinteros (madre de Ronald) fue quien me pidió permiso para sacarlo a pasear dos días. Yo confié en ella, incluso me decía: ‘hija, hay un Dios que todo lo ve y Ronald la va a pagar’. Nunca imaginé todo eso”, sostuvo.

La mujer no solo acusa al artista de llevarse a su hijo con engaños, sino también afirma que el menor está siendo expuesto al peligro debido a que lo lleva a sus shows nocturnos. Además, afirma haber sufrido agresiones psicológicas durante su relación, y que incluso el cantante la engañó con su prima, con quien tendría un hijo.

El imitador del ‘Divo de México’ decidió defenderse de las graves acusaciones y afirmó que se llevó a su hijo porque vivía en malas condiciones. Además, dijo tener pruebas que sustentan su versión.

“Cuando él estuvo con ella, mi hijo estuvo con anemia, con parásitos y mal cuidado, por eso me lo llevé... tengo todas las pruebas de cómo estaba y cómo está ahora”, afirmó en el programa de ATV.

