El productor de “Esto Es Guerra”, Peter Fajardo, fue consultado ante la posibilidad de que Mark Vito se una como participante al programa reality tras su radical cambio físico.

Este miércoles 19 de abril en “Amor y Fuego”, Fajardo se negó a revelar si el exesposo de Keiko Fujimori ingresaría pronto a la competencia.

“No revelamos, tú sabes, los que entran o no entran al programa... las personas que entran al programa... Tú sabes que en la televisión nunca se debe decir ‘nunca’, pero no solamente depende de mí, hay varios factores, pero sí he visto que está con buen físico para el programa”, expresó.

Asimismo, durante la llamada, la reportera le resaltó la edad del estadounidense, quien tiene 42 años, y si esto afectaría su desenvolvimiento durante los circuitos.

“La edad depende mucho de la salud y de cómo llegues, ¿no?”, respondió el productor de América Televisión.

Rodrigo González revela que Mark Vito estaría en el nuevo programa de cocina que transmitirá Latina

“Latina va a lanzar un show, que se va a llamar ‘El Gran Chef’, que le va a hacer la competencia a las producciones de la Farisela (Gisela Valcárcel) y Mark Vito será uno, te lo juro por mi madre”, expresó Rodrigo González.

“Están así porque están de nuevo en el mercado. Keiko, ni cuando salió de la cárcel, estuvo tan flaca”, acotó Gigi Mitre.

