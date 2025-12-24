Datos del Reniec revelan que María, José, Ángel, Noel y hasta Navidad forman parte del registro de nombres vinculados a la celebración. (Foto: freepik.es)
La Navidad no solo se celebra en diciembre, también acompaña a miles de peruanos durante todo el año a través de sus nombres y apellidos. Así lo muestran las cifras difundidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que recogen una amplia lista de nombres asociados a esta festividad.

Entre los más comunes figuran María, José, Jesús, Ángel, Ángeles y Belén, que suman cientos de miles de personas inscritas en el padrón nacional.

A ellos se suman otros nombres tradicionales como Gaspar, Baltazar, Melchor y Noel, que evocan directamente al nacimiento y a los personajes clásicos de la Navidad.

El registro también incluye denominaciones menos habituales, pero igual de llamativas, como Navidad, Natividad, Niño Jesús, Ren o incluso Christmas. Aunque con cifras mucho menores, estos nombres reflejan la creatividad y el simbolismo que muchas familias eligen al momento de inscribir a sus hijos.

Según el Reniec, estos datos confirman que la Navidad no solo se vive en luces y reuniones familiares, sino que permanece los 365 días del año en la identidad de miles de ciudadanos, convirtiendo el espíritu navideño en parte de su vida cotidiana.

